Si trovava immobile, disidratato e stremato, sul tetto di un hotel a Bosa. Brutta avventura per un grifone salvato dai Vigili del fuoco di Oristano ieri pomeriggio. Il volatile era in pessime condizioni quando è stato avvistato da una persona che ha dato l’allarme.

Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento di Cuglieri, che in breve tempo è riuscita a recuperare il grifone e ad affidarlo al personale del Corpo Forestale. Ora per lui inizierà il percorso di recupero prima di tornare in natura.

