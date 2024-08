Brutto schianto lungo la sopraelevata sud di Olbia tra un autobus di linea e un’autovettura, sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del fuoco di Olbia.

I due mezzi si sono impattati frontalmente per cause ancora da accertare dove la conducente dell’auto è rimasta ferita e immediatamente trasportata in ospedale dal 118.

Non risultano invece feriti tra gli occupanti del bus; i Vigili del fuoco hanno prontamente messo in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti nell’incidente.

