Incidente nel cuore della notte sulla ss125 al bivio per Palau. Intorno alle 2.30 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a causa di due autovetture che si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti, tutti trasportati all’ospedale di Olbia da altrettante ambulanze.

La squadra ha messo in sicurezza gli automezzi e bonificato l’area, mentre la strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Sul posto anche la Polizia Stradale di Olbia per i rilievi.

