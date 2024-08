Prosegue questa mattina il prosciugamento dei locali allagati e la conta dei danni dopo il violento nubifragio di ieri pomeriggio a Bosa. Sono più di 40 gli interventi effettuati oggi dal personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro a seguito della bomba d’acqua che dalle 16 di ieri ha colpito la città.

I Vigili del Fuoco continuano ad operare con 7 squadre sul posto, alcune in assetto Fluviale Alluvionale con attrezzature specifiche come idrovore per permettere lo svuotamento di locali cantinati allagati. Presso il comune è stato aperto il COC per la gestione dell’emergenza dove è presente il funzionario di guardia giunto sul posto da Nuoro e il Comandante Provinciale che sta coordinando le operazioni dalla Sala Operativa Provinciale.

Sul posto grazie al supporto della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco sono giunti anche le squadre dei Distaccamenti di Cuglieri, Bono e Abbasanta. La situazione è considerata in miglioramento, ma restano tuttavia da soddisfare decine di richieste di interventi per prosciugamenti locali.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it