L’assessora del lavoro Desiré Manca è intervenuta per commentare quanto sta accadendo con i lavoratori della società Conforama.

Negli scorsi giorni, infatti, è arrivata una richiesta di trasferimento oltre Tirreno per i dipendenti dei punti vendita di Sassari e San Sperate. Un fatto che i sindacati Filcams Cgil e Fisascat avevano denunciato come una sorta di ‘licenziamento mascherato’.

Queste dunque le parole dell’assessora del lavoro Desirè Manca: “Apprendo con estrema preoccupazione da notizie di stampa che alcuni lavoratori della società Conforama risultano essere destinatari di una procedura di trasferimento oltre Tirreno. Voglio ribadire ancora una volta che, ove vi fosse la necessità, le porte dell’assessorato sono sempre aperte a sindacati e lavoratori. Il mio pensiero ed il mio impegno sono rivolti a tutte quelle famiglie sarde costrette ad affrontare delle crisi occupazionali in un periodo storico sfavorevole. Come sempre, sarà mia cura non lasciare nessuno indietro“.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it