Una settimana alla chiusura del calciomercato estivo 2024/2025 e il Cagliari è ancora alla ricerca degli elementi giusti per completare la rosa di Nicola. Il grande obiettivo Gianluca Gaetano è sempre più lontano dai rossoblù: Conte lo ha reintegrato in rosa e il Napoli non fa sconti sul costo del cartellino, allontanando così il suo ritorno in Sardegna.

Il Direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato sfoglia la margherita e, al momento, l’obiettivo numero uno per la trequarti è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Il giocatore ha aperto al trasferimento al Cagliari, ma va trovato l’accordo con il club neroverde.

A fare il percorso inverso, come contropartite tecniche, potrebbero essere Gianluca Lapadula e Antoine Makoumbou, apprezzati e non poco dal Ds del Sassuolo Carnevali.

