Un ragazzo di 24 anni di Assemini, Michele Murenu, ha perso la vita tragicamente nella mattinata di sabato 24 agosto in seguito ad un incidente stradale tra Santadi e Villaperuccio.

Il giovane, agente della Forestale, era in auto assieme ad una collega quando il veicolo è uscito fuori strada, ribaltandosi. Stavano raggiungendo il Sulcis per essere impiegati nello spegnimento di un incendio.

Le condizioni sono apparse subito molto gravi e il giovane è stato trasportato con urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono precipitate e il suo cuore ha smesso di battere nel giro di poche ore.

La collega è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. La dinamica dell’incidente è in corso d’accertamento.

