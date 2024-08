Assemini è una comunità sotto choc per la morte di Michele Murenu, il giovane di 24 anni morto in un incidente stradale mentre raggiungeva il Sulcis per lavoro.

Murenu era un agente della Forestale: aveva preso servizio un anno fa. Era in auto con due colleghi, quando il veicolo è finito fuori strada e si è ribaltato. Le sue condizioni sono risultate presto disperate: corsa verso l’ospedale Brotzu di Cagliari, ma non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Assemini, Mario Puddu, ha espresso sui social il proprio cordoglio per la tragedia.

“Assemini piange una giovane vittima. Un’altra. Michele Murenu, forestale di 24 anni, è morto in un incidente stradale mentre andava a spegnere un incendio tra Santadi e Villaperuccio. In macchina con lui c’era una collega di lavoro che per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Una bruttissima giornata per la nostra Comunità.

Rivolgo le condoglianze dell’amministrazione ai familiari”.

Grande cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale di Santadi con un messaggio scritto dal sindaco Massimo Impera.

“A nome dell’ Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Santadi esprimo cordoglio e profonda vicinanza alla famiglia dell’ Agente Forestale Michele Murenu che ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre si adoperava a svolgere con onore e diligenza il suo servizio. Ci stringiamo con forza ai suoi cari e a tutti i colleghi del Corpo Forestale”.

