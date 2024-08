Il Cagliari si ferma ancora una volta sul pari all’Unipol Domus: col Como è 1-1. Al vantaggio di Piccoli in conclusione di primo tempo ha risposto Cutrone in avvio di ripresa.

Una gara meno scintillante quella dei rossoblù, che hanno trovato davanti una formazione ben organizzata e in grado di spezzare la superiorità a centrocampo con le incursioni.

Pur facendo meno, il Cagliari ha trovato il gol per primo. Poi nella ripresa ha pagato forse una condizione fisica ancora non al top. Su una amnesia difensiva è arrivato il pari. Gli uomini di Nicola non sono poi riusciti a dar fondo alla propria incisività offensiva.

La Partita.

Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre. Il Como attacca maggiormente la profondità coi lanci lunghi, e Scuffet si fa notare su Strefezza e Cutrone. Il Cagliari si fa notare col palleggio, il vantaggio arriva al 44’ su una azione ragionata: il colpo di testa di Luperto è colto da Piccoli che beffa Reina in uscita. 1-0 in chiusura.

Serve un altro episodio per accendere la ripresa. Su angolo al 54’, Zappa si perde Cutrone che insacca l’1-1 davanti a Scuffet. Il portiere rossoblù si supera su Strefezza (e la deviazione di Azzi), Reina invece salva sulla linea su un mischia. Il portiere spagnolo ferma Marin, Cerri si mangia il vantaggio per due volte.

