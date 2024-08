Lite furibonda a Cagliari tra due noti influencer. Il Brasiliano e Nicola Salisci si sono dati appuntamento a Marina Piccola per una violenta rissa ripresa da alcuni video che stanno facendo il giro del web. I due si sono punzecchiati sui social prima di ritrovarsi in Sardegna per il regolamento di conti.

La rissa è avvenuta alla presenza di numerose persone, con i gruppi di amici dei due influencer che hanno partecipato al violento scontro. Esaurita la furia i due gruppi si sono separati, tra occhi tumefatti e sangue. Lo stesso Brasiliano ha postato poco dopo un video sui social con il volto ancora sporco di sangue.

