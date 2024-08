Nascondeva il corpo della madre in freezer per intascare i soldi della pensione. Macabra scoperta dei Carabinieri a Sarroch che hanno deferito in stato di libertà un uomo di 54 anni per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere.

L’indagine è scaturita in seguito a una segnalazione che ha portato a un accertamento presso l’abitazione dell’indagato. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 78 anni, madre dell’indagato, all’interno di un congelatore situato al piano terra dell’abitazione.

La donna, che al momento non si esclude sia deceduta per cause naturali, era stata nascosta presumibilmente per permettere all’uomo di continuare a percepire indebitamente la sua pensione.

La salma è stata posta sotto sequestro e si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Le indagini dovranno ora chiarire ulteriori dettagli.

