Inseguimento ad alta tensione questa notte a Villacidro. I Carabinieri del Radiomobile locale hanno deferito in stato di libertà un uomo di 43 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Durante un normale servizio di controllo della circolazione stradale è stato intimato l’alt all’uomo, che ha deciso invece di fuggire e mettere a repentaglio la sicurezza stradale. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso poco dopo in località Funtana Stadi, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo senza causare incidenti.

Sottoposto a perquisizione personale e del veicolo i militari hanno rinvenuto alcuni grammi di cocaina suddivisi in involucri. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata all’Agenzia delle Dogane di Cagliari per ulteriori accertamenti. Per il guidatore è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale che è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it