Nelle trascorse giornate di fine agosto, nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla”, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari hanno condotto una serie di controlli igienico-sanitari su diverse attività nell’Isola di San Pietro, riscontrando irregolarità in alcune di esse.

Durante i controlli effettuati presso una struttura alberghiera di Carloforte, sono state rilevate gravi violazioni in tema di autocontrollo (HACCP) e mancata rintracciabilità delle acque potabili in deposito. A seguito di queste irregolarità, sono stati sequestrati i locali adibiti alla preparazione e al deposito di alimenti destinati alle prime colazioni, comprese le attrezzature, le bevande (circa 200 litri) e gli alimenti freschi e congelati (circa 100 kg), per un valore complessivo di circa 100.000 euro.

In un chiosco bar presso in una delle spiagge del sud dell’isola, sono state rilevate irregolarità relative all’aggiornamento del manuale di autocontrollo HACCP, sanzionate con una diffida.

In una trattoria del centro, sono state riscontrate irregolarità nella rintracciabilità dei prodotti ittici congelati, per un totale di circa 20 kg, che sono stati vincolati e successivamente smaltiti in autocontrollo, con un valore complessivo di 400 euro. Per queste irregolarità sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro.

L’operazione Estate Tranquilla e i controlli da parte del NAS di Cagliari proseguono sul territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

