70 uova di Caretta Caretta si sono schiuse la scorsa domenica, 25 agosto, a Tertenia, nella spiaggia di Foxi Manna. Si tratta del quarto nido registrato in Sardegna nella stagione 2024.

Il personale della Base navale del Corpo forestale di Arbatax ha subito attivato le procedure di monitoraggio e tutela previste dalla Rete Regionale per la conservazione della fauna marina, coordinata dall’assessorato regionale della difesa dell’ambiente.

Ma è polemica per l’intervento di alcuni bagnanti. Ignari delle corrette azioni da compiere, hanno scavato la sabbia nel tentativo di far venire alla luce le uova. Questo atteggiamento ha portato alla morte di alcune piccole tartarughe, esposte a temperature troppo elevate.

“Si ricorda che si tratta di eventi naturali che non hanno necessità di aiuto umano. La schiusa avviene infatti in modo che le tartarughe possano uscire nelle ore notturne per evitare i predatori e prima che il sole riscaldi troppo la sabbia. Alcuni piccoli, trovati morti nel bagnasciuga, hanno sofferto per essere stati manipolati in modo intenzionale da alcuni sprovveduti. Il Corpo forestale invita tutti, in questi casi, a contattare immediatamente il numero verde di emergenza ambientale 1515 e a non disturbare in alcun caso le tartarughe”.

