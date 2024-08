“Sono stati assunti impegni importanti per gli oltre cento ex lavoratori del Porto Canale di Cagliari in attesa di ricollocazione, ora attendiamo che dagli intenti si passi ai fatti, perché a fine anno cesserà il compito della società Kalport, l’agenzia del lavoro portuale”.

Questo è il commento della segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda, al termine dell’incontro di questo pomeriggio tra le organizzazioni sindacali e l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, cui ha preso parte insieme al segretario regionale Michele Palenzona e al coordinatore porti della Fit, Danilo Agus.

“Abbiamo avuto rassicurazioni sull’impegno della Regione per un possibile reimpiego di tutti gli ex lavoratori Cict – prosegue Camedda -, anche alla luce di un incontro tra l’assessora Manca e la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che avrebbe assicurato piena disponibilità a prorogare al 2026 il mandato e i finanziamenti alla Kalport. Attendiamo fiduciosi che si sia consequenziali e dalle parole si passi ai fatti: è l’auspicio del sindacato e ancor più dei lavoratori e delle loro famiglie”.

