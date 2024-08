Singolare evento avvenuto giovedì 29 agosto a Sorso: un anziano ha guidato per diversi km la sua auto con appena tre ruote a disposizione. Una situazione di pericolo che è stata notata da alcuni automobilisti e poi segnalata alle forze dell’ordine.

Fatti tutti gli accertamenti, i carabinieri hanno individuato una lunga serie di infrazioni. L’uomo era ubriaco e precedentemente aveva avuto un serio incidente sulla Sassari-Sorso, schiantandosi contro un guardrail. Incurante, ha ripreso la guida e si è presentato in paese per fare la spesa all’Eurospin come se nulla fosse accaduto.

I militari hanno proceduto al ritiro della patente e alla denuncia a suo carico. L’auto, una Fiat Punto, è stata sequestrata.

