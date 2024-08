Tutto è bene quel che finisce bene. Il barboncino George è stato ritrovato dopo una giornata disperata di ricerche e può tornare a casa sua, ma è diventato un giallo sui social il caso che ha portato alla sua sparizione. Inizialmente si era parlato del furto ai danni delle sue due dog sitter, con un uomo in scooter che lo avrebbe rubato tra via Mar Baltico e via Mare del Nord sul litorale di Flumini di Quartu.

Nel corso della giornata di ieri però le ricerche del cane, diventate virali sui social, sono drasticamente cambiate verso la zona di Settimo San Pietro. Un fatto che ha aperto gli interrogativi sulla prima versione fornita dalle dog sitter, che invece sembrerebbero averlo perso il giorno prima proprio a Settimo. Insomma, un giallo che in ogni caso ha avuto il suo lieto fine, con George ritornato a casa grazie alla grande mobilitazione dei cittadini.

