Incidente poco prima delle 5 di questa mattina sulla sp 13 ad Arzachena. Per cause da accertare un’autovettura è uscita di strada andando ad impattare violentemente contro la vegetazione. Tre le persone coinvolte, due delle quali trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti.

La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e bonificato la zona. Sul posto anche la Polizia Stradale e il 118 per i soccorsi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it