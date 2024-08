Il Cagliari incassa la prima sconfitta della stagione in una partita che sembrava dovesse essere favorevole. Il Lecce vince per 1-0 dopo aver giocato un tempo intero in dieci uomini.

Ai rossoblù è mancato soprattutto il ritmo. Troppo lenti, con poca fantasia, prevedibili. Facile per i padroni di casa, andati in vantaggio su uno dei pochi errori della difesa cagliaritana, reggere l’assalto.

Diversi passi indietro per gli uomini di Nicola, che non sono neanche stati fortunati. Sia Luvumbo che Viola si sono visti strozzare la gioia del gol dalla traversa (e da un super Falcone).

La sosta servirà allo staff tecnico a recuperare le forze e l’identità della squadra.

La Partita.

Cagliari che sembra poter comandare la gara, ma Mina rischia di fare la frittata: Luperto salva su Krstovic con la porta sguarnita. Risponde con potenza Luvumbo, è traversa piena. Al 26’ i padroni di casa passano in vantaggio: Gaspar trova Krstovic in mezzo all’area, tap in vincente. La risposta rossoblù è ancora di Luvumbo, palla di poco a lato. Grande respinta di Scuffet sulla punizione di Oudin, ma nel recupero c’è una svolta: Dorgu entra male su Prati e – tramite Var – scatta il rosso.

Cagliari che prende possesso del campo nella ripresa. Falcone salva su Azzi, ma il Lecce riparte bene in contropiede e Banda sfiora il raddoppio col destro a giro. Marin dalla distanza, deviazione di poco a lato. Nonostante la superiorità numerica, non migliora la situazione e il Lecce regge. Falcone si supera su Luvumbo, Viola stampa la traversa da posizione favorevole.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it