Il Cagliari deve fare i conti con la prima sconfitta della stagione. Ma Davide Nicola, nonostante ciò, vede il bicchiere mezzo pieno. Ecco le sue parole a Sky Sport.

Sul gioco espresso dal Cagliari. “Con l’uomo in più, abbiamo creato diverse occasioni, ma alla fine il gol non è arrivato. Abbiamo prodotto molto, colto due traverse, tuttavia non siamo riusciti a trovare il colpo decisivo. Quando si crea così tanto, bisogna concretizzare”.

Sugli errori dei suoi ragazzi. “Dobbiamo essere più attenti sui calci piazzati. Oggi abbiamo concesso troppo, compreso un gol. Dobbiamo essere più attenti e continuare a lavorare”.

Sulla resistenza del Lecce. “Quando hai meno spazio diventa molto più difficile giocare e serve maggiore qualità nella gestione della palla, velocità di palleggio e fraseggio”.

