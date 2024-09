Avventura particolare per il deputato della Lega Dario Giagoni. Come testimoniato da lui stesso sui social ha salvato una tartaruga trovata in mezzo alla strada.

Durante una passeggiata in bicicletta in zona Santa Teresa di Gallura, il deputato ha incrociato l’animale che stava attraversando la strada. Per evitare che venisse investito allora l’ha portato dall’altra parte del ciglio della strada.

“In giro in bici nella bellissima e famosa Santa Teresa di Gallura ad ammirare le bellezze naturali e pur non essendo bello e famoso come la Canalis ho salvato anche io l’ennesima tartaruga che attraversava la strada. Era di fretta… chissà forse aveva un appuntamento galante”. Questo il suo post sui social.

