Sono 18 gli incendi occorsi sul territorio regionale nella giornata di ieri, domenica 1 settembre. In 3 di questi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Confermato dunque il trend di decrescita del fenomeno, ma la campagna antincendio è tutt’altro che finita.

Tra i roghi più complessi di ieri quello a Carbonia, in località Su Cuccu Mannu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Carbonia, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. A intervenire è stata la squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Carbonia-Centro Urbano, più le squadre volontari di Carbonia S.E.R. e Gonnesa A.D.A.V.

A Nuxis, località Is Serafinis, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Santadi, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri delle basi CFVA di Villasalto e di Fenosu (Super Puma). Sono intervenuti: le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuxis-Sa Marchesa, i Vigili del Fuoco di Iglesias, le squadre dei volontari di Santadi-V.E.A. e Santadi Prot. Civ.

Sempre in agro di Nuxis, altro incendio in località Bau Pressiu. Spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Santadi. In azione gli elicotteri provenienti dalle basi di Pula e di Fenosu per il Super Puma. Intervenute due squadre della Protezione Civile di Santadi e una squadra di Narcao.

