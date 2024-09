La sconfitta per 1-0 in Salento lascia delle scorie che mister Nicola dovrà essere bravo a cancellare. Il Cagliari avrà due settimane di sosta per le nazionali e dovrà resettare la prova opaca contro il Lecce. Ma alla ripresa troverà subito un Napoli in netta risalita dopo l’iniziale tonfo contro il Verona e reduce da un finale di mercato con i botti.

I rossoblù si affideranno al dente avvelenato di Gaetano, scartato dal tecnico partenopeo Conte e desideroso di prendersi la sua rivincita in quella che con tutta probabilità sarà la partita del suo ritorno all’Unipol Domus.

Intanto sono da valutare le condizioni del centrocampista Prati, uscito malconcio da Lecce. Il giocatore ha accusato una lieve distorsione alla caviglia nel brutto contrasto che ha portato al rosso di Dorgu, uscendo anzitempo per infortunio. Prati partirà con la Nazionale Under 21 e lo staff azzurro monitorerà il recupero.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it