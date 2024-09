Il difensore Pantelis Hatzidiakos saluta il Cagliari. Il giocatore sembrava vicinissimo a vestire la maglia del Paok Salonicco, con cui aveva già trovato un accordo, ma l’inserimento del Copenaghen ha bruciato la concorrenza.

I danesi si sono assicurati l’ex Az Alkmaar in prestito con diritto di riscatto e il trasferimento è stato ufficializzato ieri in tarda serata. Per Hatzidiakos dunque una nuova avventura dopo la deludente parentesi al Cagliari durata solo una stagione.

