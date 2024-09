I Vigili del fuoco sono intervenuti a Olbia ieri notte intorno alle 23:15. Due autovetture sono andate in fiamme nello stesso momento, rispettivamente in via Alessandro Volta e in via Leonardo Da Vinci. Le cause sono in corso di accertamento, ma si sospetta la natura dolosa del rogo.

La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta con il supporto di un’autobotte. In entrambi i casi è stato evitato che le fiamme potessero coinvolgere le altre auto parcheggiate e i danni sono stati limitati. Sul posto i Carabinieri di Olbia.

