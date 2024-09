Il 17enne che, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, aveva accoltellato il padre con un machete a Quartu Sant’Elena è stato arrestato e trasferito nel carcere minorile di Quartucciu.

Il giovane è stato arrestato per lesioni nei confronti del padre, un uomo di 40 anni: le sue condizioni non sono gravi. L’episodio nei primi istanti, però, aveva assunto dei contorni non chiari.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha avuto una discussione con i genitori perché non gli avevano concesso di uscire in motorino. E in preda alla rabbia ha afferrato un grosso coltello ferendo per due volte alla schiena il padre. Poi si è allontanato.

I genitori hanno chiamato 113 e una ambulanza, ma al momento di spiegare cosa fosse successo hanno dichiarato il falso per proteggerlo, secondo gli agenti. Ovvero che l’uomo era stato aggredito da uno sconosciuto che stava rubando un motorino.

Arrivati sul posto gli agenti hanno sorpreso il 17enne che danneggiava i mobili della casa e minacciava la madre. Su un tavolo gli agenti hanno trovato anche il grosso coltello. A quel punto la mamma ha confessato la verità.

Il marito è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it