Incendio ieri sera poco dopo le 21 a Cabras. La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso proveniente da un’abitazione in via Torino e sul posto è stata inviata una squadra con in supporto un’autobotte dalla sede centrale del Comando di Oristano.

Giunta sul posto la squadra ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile, evitando che le fiamme si propagassero all’intera dell’abitazione. All’interno era presente un 66enne che in difficoltà per il troppo fumo è stato salvato da due turisti, prontamente intervenuti a sfondare la porta e portare fuori l’uomo prima dell’arrivo della Squadra dei Vigili del fuoco.

Il personale sanitario giunto con un’autoambulanza ha preso in carico il 66enne che non ha riportato ferite, ma che è salvo grazie all’intervento dei due turisti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it