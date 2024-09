Brutto incidente stradale questa notte a Ghilarza. Un ragazzino di 16 anni è caduto con lo scooter battendo violentemente la testa a terra. Il giovane è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nuoro e i medici mantengono la prognosi riservata.

Il 16enne poco prima di mezzanotte stava percorrendo corso Umberto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed finito sull’asfalto. Sono stati gli altri automobilisti in transito a chiamare i soccorsi e l’arrivo sul posto del 118 e dei Carabinieri è stato immediato. I militari stanno ora ricostruendo la dinamica.

