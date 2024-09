José Palomino è stato uno dei rinforzi arrivati a Cagliari in questa sessione di calciomercato. Il difensore ha già avuto modo di esordire in campionato, ma fino ad ora non aveva avuto modo di presentarsi alla stampa. Queste dunque le sue parole in conferenza.

Sul suo arrivo: “Dovevo arrivare un anno fa? E’ vero che questa trattativa era in piedi da tempo. Sono stato felice che mi abbiano richiamato. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Ho scelto Cagliari perché volevo rimanere ancora in Italia e ho sempre avuto la sensazione che mi volessero”.

Sul Mister e i compagni: “Mi è sembrato un allenatore con voglia di fare e voglia di creare un’idea e un’identità. Ma per arrivare a quel punto dobbiamo lavorare. Sono qua per lavorare e speriamo che vada bene. Qualche compagno lo conoscevo già sia perché abbiamo giocato insieme all’Atalanta o perché li ho affrontati”.

Su Mina: “Sicuramente giocherà chi sta meglio, se stiamo bene entrambi possiamo giocare entrambi. Come professionisti dobbiamo cercare di dare il meglio. Se giochiamo insieme va bene, se non giochiamo insieme la ‘competizione’ continua”.

