Non solo le scritte sui muri a deturpare il quartiere, ora anche i rifiuti sparsi intorno ai cestini. Succede nel quartiere della Marina a Cagliari, dove tra via dei Mille e via Sardegna il degrado infastidisce i residenti.

“Tra le scritte sui muri come decori e questi sacchi sembra piu un immodenzaio che una bellissima città” si legge in un post di denuncia sul gruppo social “Apriamo le finestre alla Marina”.

“Ogni angolo e ogni gruppo di cassonetti sono conciati così la mattina” si legge in un altro commento. “Uno qualunque in borghese potrebbe fare decine di multe salate in una sera, non basta più ritirare questi cumuli”. E ancora: “Mi sembra non ci sia, da parte di nessuno, la volontà di risolvere”.

