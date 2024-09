I Carabinieri di Vallermosa hanno arrestato alle prime luci dell’alba un 39enne residente in località “Rio Cannas” per la violazione dei domiciliari. L’uomo era infatti già in arresto per i reati di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato, ed era stato più volte segnalato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura dei domiciliari.

In esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Cagliari, che ha disposto un aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti, i militari lo hanno prelevato da casa e portato nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

