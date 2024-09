Questa mattina nell’aula rossa della cittadella universitaria di Monserrato l’assessore regionale della sanità, Armando Bartolazzi ha incontrato dirigenza e sindacati dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. A fare gli onori di casa la direttrice generale dell’Aou, Chiara Seazzu, e il Rettore dell’Università degli studi di Cagliari, Francesco Mola.

“La ricerca è molto importante perché il sistema della salute è assolutamente integrato con il lavoro di sviluppo di tanti ricercatori del nostro Ateneo” ha detto il rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola.

L’assessore Bertolazzi ha aggiunto: “È una giornata importante per ampliare un lavoro di conoscenza, l’impatto con il Policlinico è meraviglioso, è uscito il sole per la sanità e le potenzialità che intravedo in questa struttura. È il primo contesto logistico dove si può coniugare ricerca e salute, qui ci sono le potenzialità per mettere in sesto la sanità in Sardegna, il futuro della medicina è qui. È fondamentale rilanciare l’aiuto dell’università che ha un ruolo centrale: allargare la rete informativa”.

