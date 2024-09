La videosorveglianza della città diventa un tema cruciale a Quartu. Nella giornata odierna sono state installate 22 nuove telecamere in 6 zone differenti dell’abitato.

Per dare immediate risposte al tema della pubblica sicurezza il Comune ha investito in un progetto da 170.000 euro.

“Abbiamo iniziato non da oggi questo percorso e in questi anni abbiamo proseguito a rafforzare questo tipo di servizio. Lo abbiamo fatto in stretto contatto con carabinieri e polizia, e ora ci permetterà di tenere sotto controllo alcune zone più che in passato” ha dichiarato il primo cittadino di Quartu Graziano Milia.

