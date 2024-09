Geppi Cucciari ha ritrovato l’amore dopo qualche anno di solitudine. Lo ha dichiarato la stessa conduttrice sarda in una intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair.

“Si chiama Marco, ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare in Sardegna. E lì cerchiamo di stare più a lungo possibile. La Sardegna è casa nostra, e noi cerchiamo di esserlo l’una per l’altro. Penso che il vero lusso dell’amore non sia solo stare insieme, ma farlo negli anni, e contarli solo alla fine. Sono felice di avere un uomo solido. Uomo di mare, grande bricoleur, gli piace aggiustare le cose, forse l’ha fatto anche un po’ col mio cuore“.

Dopo il divorzio nel 2016, per Cucciari è stato molto difficile fidarsi di nuovo di un’altra persona.

“Spesso mi dicono che sono una donna intelligente, come se fosse qualcosa di cui stupirsi. Diciamo che questa intelligenza nella scelta degli uomini nella mia vita l’ho sfoggiata meno. Dopo tanti anni di solitudine e di qualche virgola sbagliata, adesso ho ritrovato la tranquillità di chi non ha paura di cosa accade il giorno dopo”.

