La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola sta intervenendo sulla ss 125 all’altezza del km 253 ( Santa Lucia), per un camion ribaltato sulla carreggiata.

Il conducente è rimasto fortunatamente rimasto illeso e non ha avuto bisogno di essere accompagnato in ospedale dal personale del 118 di Siniscola, giunto sul posto.

La squadra dei vigili del fuoco ha lavorato per mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto anche la polizia stradale per la gestione del traffico e i rilievi di competenza.

