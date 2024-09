“A caccia di pecore”: è questo l’enorme striscione che campeggia sulla nave che ha portato i tifosi del Napoli a Cagliari.

La foto è riportata dalla pagina Militanza Ultras. Un attestazione di come i rapporti tra le due tifoserie siano ancora molto tesi, e di come i supporter partenopei stiano arrivando in Sardegna col pieno intento di provocare con qualche sfottò di dubbio gusto.

Dopo diverse occasioni in cui la trasferta per i tifosi azzurri era stata vietata, ora è stato concesso loro di seguire il Napoli anche in Sardegna. Massima allerta dunque per le forze dell’ordine.

Sui social qualche tifoso rossoblù non la manda a dire: “Vi stiamo aspettando m**de”

