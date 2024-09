Sulla Tari è ancora scontro a Cagliari: il consigliere Roberto Mura risponde alle dichiarazioni di Davide Carta, date a Cagliaripad in settimana.

“L’aumento della Tari è nelle promesse del Sindaco e nei fatti delle delibere approvate dalla Giunta e dal Consiglio. L’unico che non si è accorto degli aumenti è il collega Davide Carta: in una dichiarazione dice che non ci saranno. Da cittadino vorrei credergli, ma purtroppo la sinistra è abituata a mantenere le promesse solo quando si tratta di aumenti delle tasse”.

E l’esponente di Alleanza Sardegna snocciola quelli che sarebbero i fatti.

“Quest’anno il costo del servizio aumenta di circa 4 milioni e con esso la Tari. Nel nuovo appalto questo aumento diventa strutturale perché rappresenta la base d’asta: 50 milioni di euro per 9 anni: totale 450 milioni di euro. Nelle dichiarazioni e negli interventi dell’assessore c’è la radicalizzazione del porta a porta con l’imposizione a tutti i condomini del mastello condominiale: questo introduce una ulteriore spesa. Con la cancellazione delle ecoisole, realizzate con un finanziamento europeo, si andrà incontro a pesanti penali”.

Quindi Mura esprime una paura: “Se Zedda e la Marassi continueranno nella strada intrapresa, l’aumento sarà ancora più alto e il servizio sarà peggiore”.

