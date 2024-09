Al suono della campanella questa mattina nella scuola elementare San Simplicio di Olbia c’è un banco vuoto. Gioele Putzu non c’è più. Il bambino di 9 anni morto sabato per la caduta di una porta da calcio lascia un vuoto enorme anche per i compagni della 5ª classe.

Oggi, oltre agli insegnanti, è presente a scuola un’equipe di psicologi per il supporto ai bimbi che hanno perso drammaticamente il loro compagno.

Gioele era conosciutissimo nella zona ed era attivissimo tra parrocchia e sport. Il profilo social del padre, Ivan Putzu, è da due giorni sommerso dall’affetto della gente. Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio.

