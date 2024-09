“Ciao Fedez, ti facevo una persona più umana visto che hai de figli”. A scriverlo sui social è Ivan Putzu, padre di Gioele Putzu, il bimbo di 9 anni morto a Ozieri sabato sera per la tragica caduta di una porta da calcio. Il riferimento è al mancato annullamento del concerto del cantante che si è esibito poco dopo il drammatico avvenimento a poca distanza dal luogo della morte del bimbo.

“Io in quel momento che cantavi ad Ozieri, io padre di Putzu Gioele il bambino deceduto a 200 metri da te, ero per terra con mio figlio chendogli di riapri gli occhi, e chiedendo di prendere la mia vita e di lasciare vivere lui. Noi abitiamo ad Olbia, siamo venuti a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni e voleva vederti cantare dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore”.

