Giovanni Malagò, numero uno del CONI, è stato presente questa mattina a Cagliari per un incontro con i rappresentanti dello sport locale trattando diversi temi tra cui quello dei nuovi impianti sportivi.

“Credo che Cagliari sia per certi versi un esempio di quelle che sono le complessità di riuscire a realizzare un impianto nuovo. Poi per strada si incontrano degli ostacoli, anche di carattere finanziario”, ha dichiarato Malagò.

“Noi come Coni siamo totalmente collaborativi in termini di agibilità, omologazioni, pareri preventivi per ciò che riguarda i progetti. Però dal punto di vista finanziario nel nostro ruolo non abbiamo la possibilità di poter dare una mano. Speriamo che si riesca a risolvere tutto bene”.

