Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha partecipato, al Convitto nazionale di Cagliari, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25. Ad accoglierlo il suono delle launeddas e un messaggio letto dagli studenti della scuola di via Pintus, scelta quest’anno per la 24/a edizione di “Tutti a scuola”.

“La scuola riparte – ha dichiarato Mattarella nel suo discorso – e con essa ripartono speranze ed emozioni, si riallacciano amicizie, si fanno nuovi incontri. Il ritmo scolastico scandisce da sempre il calendario delle famiglie e rappresenta un momento di grande importanza per la vita dell’intera comunità nazionale. L’avvio dell’anno scolastico si ripete alla fine di ogni estate, ma in realtà è un momento sempre nuovo. Le ragazze e i ragazzi sono cresciuti, nel fisico e nella mente. Sono cambiati. I loro insegnanti, vecchi e nuovi, hanno arricchito le loro esperienze, si sono posti nuovi e più ambiziosi traguardi. Anche la società è andata avanti, tra problemi annosi e sfide del tutto nuove. La scuola è movimento. Non si ferma. Dalla qualità del sistema educativo dipende strettamente il futuro della nostra società. A esso vanno dedicate indispensabili risorse adeguate, e idee, cura, attenzioni. La scuola non è una bolla, un recinto, un mondo a parte. Ma un organismo che vive nella società e concorre al suo progresso. Il futuro non deve incutere paura. I nuovi orizzonti sono essi stessi frutto dell’ingegno e dell’opera umana. Il nodo della questione non riguarda le nuove scoperte e le nuove intuizioni, ma l’uso – benefico o fraudolento – che se ne intende fare. I processi di conoscenza e di nuove opportunità non si arrestano: ma bisogna governarli e orientarli al bene comune. ”

Grandi applausi anche per le ragazze della pallavolo, per Alessia Orro e Marta Maggetti, medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

“Grazie Cagliari, qui mi sento a casa. Abbiamo fatto la storia della pallavolo, siamo grate per essere state protagoniste di questa impresa. Sono orgogliosa di aver portato insieme alle mie compagne la Nazionale italiana così in alto” ha detto la palleggiatrice di Narbolia.

“Veleggiare nelle acque del Poetto è una sensazione bellissima, infatti anche Luna Rossa è stata qui ad allenarsi. Allenarmi a Cagliari mi ha aiutata” sono state le parole della velista.

