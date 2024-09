I Carabinieri di Monserrato lo hanno sorpreso all’interno della casa della madre dove aveva il divieto di avvicinamento. Un 29enne è stato arrestato per aver violato le disposizioni del cosidetto “Codice rosso” per maltrattamenti in famiglia, visto che in passato si era reso protagonista di gesti violenti nei confronti della madre. Le forze dell’ordine infatti conoscevano la situazione sin dal settembre 2023.

L’uomo era da tempo pedinato dai militari che lo hanno notato nelle vicinanze dell’abitazione della donna. La pattuglia ha quindi bussato alla porta di casa e una volta aperto il portone l’hanno trovato dentro. Il 29enne è stato bloccato e accompagnato in caserma.

