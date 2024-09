“Chiedo umilmente col cuore in mano, di dare un taglio a queste inutili polemiche e di smettere di attaccare l’artista Fedez, il comitato della Beata Vergine del rimedio, Dj, il sindaco Marco Peralta e chiunque”. A scriverlo in un post diffuso sui social è Claudio Casula, zio e padrino del piccolo Gioele, il bambino di 9 anni morto sabato a Ozieri per la caduta di una porta da calcio.

“Capisco tutto, dalla rabbia al dolore di chi conosce la mia famiglia o solo per la situazione. Vi chiedo da zio e padrino del piccolo Gioele di cancellare dalle storie, dai post questi attacchi inutili, che danno solo voce a chi dovrebbe stare zitto in questa brutta situazione” scrive ancora. “Gioele era venuto da Olbia con la Gioia e l’allegria di vedere il cantante di cui cantava le canzoni. Ci potete stare vicino con la preghiera per il nostro piccolo angelo, volato in cielo con il suo aquilone”.

I funerali di Gioele si svolgeranno domani, mercoledì 18 settembre, alla 15.30 presso la Chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia.

