Ha investito una mamma con il passeggino, poi si è dato alla fuga invece di fermarsi. L’incidente ieri sera a Sassari, poco dopo le 20, quando la donna e il figlioletto di 2 anni seduto nel passeggino stavano attraversando la strada tra via Alghero e via Napoli. La donna è riuscita a scongiurare il dramma tirando a sé il passeggino un attimo prima che l’auto, una vecchia Fiat Panda, centrasse in pieno il bimbo.

Il contatto è stato fortunatamente lieve, ma la persona al volante non si è fermata. Immediati i soccorsi e il trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato le indagini a partire dalle telecamere di sicurezza.

