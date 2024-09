Una turista giapponese, 24enne, ha perso la vita questo pomeriggio mentre stava effettuando una nuotata nel litorale di Pula, a Pinus Village. La tragedia si sarebbe consumata per un malore.

La ragazza era impegnata in una gita in gommone assieme ad alcuni amici. Tuffatasi in mare per una nuotata, ha accusato il malore e avrebbe rischiato di annegare. Riportata sul gommone dagli amici, non ha più ripreso conoscenza.

Ritornati a riva, ad aspettarli c’era una ambulanza del 118: inutili i tentativi di rianimazione della 24enne.

