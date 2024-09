Una furiosa lite è scoppiata ad Arborea per un’eredità, dove un 46enne è finito in manette con le accuse di lesioni, minacce danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Da tempo si portavano avanti i dissapori tra parenti per l’eredità in questione ma nei giorni scorsi la situazione si è aggravata quando l’uomo impugnando prima un tubo di ferro e poi un’ascia, ha danneggiato e distrutto diverse attrezzature presenti all’interno dell’azienda agricola di famiglia. Non solo, minacce di morte ai parenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri il 46enne proseguiva la sua opera di distruzione minacciando anche le forze dell’ordine che in caso di arresto avrebbe ucciso un cugino. Da lì la colluttazione dove è rimasto ferito il Maresciallo dei carabinieri che tuttavia sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

