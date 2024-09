E’ stata chiesta la riduzione della pena per Alba Veronica Puddu, dottoressa 53enne di Terralba, condannata all’ergastolo per omicidio volontario aggravato per aver curato i tumori con gli ultrasuoni. La proposta è stata avanzata dal procuratore generale Luigi Patronaggio.

Il magistrato ha incaricato il professor Elvezio Pilfo di svolgere una perizia psichiatrica sulla donna che ha evidenziato la non capacità di intendere e di volere.

l procuratore generale ha anche riconosciuto le attenuanti generiche per cui la dottoressa non ha voluto di proposito la morte dei pazienti ma abbia accettato il rischio. Si torna in aula il 15 novembre.

