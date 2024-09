Con il supporto unanime degli Stati Membri della UE durante la riunione del Comitato PAFF (Piante, Animali, Alimenti e Mangimi) tenutasi oggi a Bruxelles, la Commissione Europea ha deciso oggi di abrogare le ultime misure restrittive ancora in vigore in Sardegna per via della Peste suina africana.

“È un ottimo esempio dei risultati che i sardi possono ottenere quando riuniscono le loro forze attorno ad un obiettivo condiviso”, ha dichiarato la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde.

“La Peste suina africana sta imperversando in mezza Italia. La Sardegna è un modello da seguire, in particolare da quelle regioni, come la Lombardia, che oggi si trovano in grande difficoltà”, le parole dell’assessore alla sanità Armando Bertolazzi.

