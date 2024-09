La Sardegna è sempre più isolata e staccata dalla penisola italiana, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti aerei che hanno raggiunto prezzi folli nonostante la continuità territoriale.

Un volo da Roma per Cagliari arriva a costare oltre 900 euro per la sola andata, non certamente un costo economico e accessibile per la popolazione che ha necessità di raggiungere il resto della nazione o tornare alla propria residenza sull’Isola.

Oltre al danno anche la beffa, poiché per una semplice tratta Roma-Cagliari è necessario operare anche due scali facendo così durare il voro quasi 7 ore.

