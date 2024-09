La Guardia di finanza di Sassari ha scoperto una maxi frode su bonus edilizi per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico mai eseguiti che avrebbe fruttato 2 milioni e mezzo di euro.

Gli agenti hanno provveduto a sequestrare le disponibilità finanziarie e mobiliari di cinque società edilizie, dei loro amministratori e di numerosi professionisti, tutti coinvolti, a vario titolo.

Gli amministratori delle imprese edili sono stati denunciati per aver indebitamente percepito crediti d’imposta per un valore di circa 2,5 milioni mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

